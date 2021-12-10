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Пожар произошел в больнице имени Л.А. Ворохобова на северо-западе Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Пожар произошел в больнице имени Л.А. Ворохобова на северо-западе Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Саляма Адиля, 2с28 Карта всех событий

В одном из кабинетов здания городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова произошло возгорание. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

По данным ведомства, информация о пожаре в 9-этажном корпусе больницы, расположенном по адресу улица Саляма Адиля, дом 2, корпус 28, поступила 19.41 по московскому времени. В здании расположен Государственный Научный Центр Колопроктологии.

Прибывшие спасатели установили, что источник возгорания находится в одном из кабинетов на 8-м этаже.

— Развернут штаб пожаротушения. Сведений о пострадавших не поступало, — отметили в пресс-службе.

Как уточнил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах, загорание произошло в кабинете 814, где складировалось оборудование. Из здания эвакуируются люди.

Позже стало известно, что пожарным удалось ликвидировать огонь. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

8 декабря пожар произошел в квартире на восьмом этаже жилого дома на востоке столицы. При возгорании два человека пострадали, один из которых скончался в машине скорой помощи. Площадь пожара составила два квадратных метра.

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