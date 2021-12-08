Два человека пострадали при пожаре в доме на востоке Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Вешняковская улица, 41к2 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире жилого дома на востоке столицы. Об этом в среду, 8 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

При пожаре два человека пострадали. Отмечается, что возгорание случилось в квартире на восьмом этаже.

Пожар произошел по адресу улица Вешняковская, 41, корпус 2.

Площадь пожара составила два квадратных метра.

Позже стало известно, что один пострадавший скончался в машине скорой помощи.

7 декабря один человек погиб при пожаре на складе стройматериалов в подмосковной Истре. Инцидент случился днем в деревне Деньково. Ближе к вечеру прибывшим на место ЧП пожарным удалось локализовать огонь на площади 500 квадратных метров. В результате спасатели обнаружили тело рабочего.