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Два человека пострадали при пожаре в доме на востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в доме на востоке Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Вешняковская улица, 41к2 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире жилого дома на востоке столицы. Об этом в среду, 8 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

При пожаре два человека пострадали. Отмечается, что возгорание случилось в квартире на восьмом этаже.

Пожар произошел по адресу улица Вешняковская, 41, корпус 2.

Площадь пожара составила два квадратных метра.

Позже стало известно, что один пострадавший скончался в машине скорой помощи.

7 декабря один человек погиб при пожаре на складе стройматериалов в подмосковной Истре. Инцидент случился днем в деревне Деньково. Ближе к вечеру прибывшим на место ЧП пожарным удалось локализовать огонь на площади 500 квадратных метров. В результате спасатели обнаружили тело рабочего.

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