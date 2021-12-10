Сбой в движении поездов произошел на Солнцевской линии метро из-за человека на путях

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия Карта всех событий

На Солнцевской линии метро произошел сбой в движении поездов из-за инцидента с человеком на путях. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что на данной линии поезда двигались с увеличенными интервалами.

Позже в ведомстве сообщили, что движение удалось ввести в график.

— Движение на Солнцевской линии (8а) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что спасатели Московского авиацентра оказали помощь мужчине, который упал на рельсы на станции метро в районе Северное Бутово и едва не оказался под поездом. Инцидент произошел вечером 10 декабря на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».

Открытие одновременно 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро стало для москвичей большим событием. Многие из них сразу воспользовались новыми маршрутами — удобными и более короткими.

По данным МТС, уже в первые дни работы БКЛ число пассажиров в центре снизилось, перераспределившись на новую линию.