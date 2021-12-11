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Экс-заместителя главы администрации города Щелково осудили на четыре года

Юлия Курганова

Происшествия
Экс-заместителя главы администрации города Щелково осудили на четыре года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Щелковский городской суд в пятницу, 10 декабря, вынес приговор в отношении бывшего заместителя руководителя администрации Щелковского муниципального района Московской области Натальи Тамбовой. Ее признали виновной в совершении двух преступлений по статье «Мошенничество».

Суд установил, что чиновница, используя служебное положение, перечислила бюджетные деньги в размере более 2,3 миллиона рублей на расчетный счет подконтрольной фирмы за якобы оказанные услуги по нескольким контрактам. Также Тамбова путем обмана и злоупотребления доверием похитила свыше 9 миллионов рублей, которые были получены в 2017-2019 годах сотрудниками администрации в виде премий.

Суд приговорил экс-заместителя главы администрации города Щелково к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать в государственных и муниципальных организациях должности на срок 3 года.

Приговор суда в законную силу пока не вступил, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

До этого сообщалось, что экс-сотрудник администрации Чеховского района предстанет перед судом за мошенничество. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Игоря Грыжанова. Он обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 500 миллионов рублей.

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