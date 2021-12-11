Автомобиль наехал на препятствие и загорелся в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Петровка, 28 Карта всех событий

Легковая машина наехала на препятствие и загорелась в центре столицы. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

ДТП случилось на улице Петровка в районе дома 28.

— На месте работают оперативные службы. Движение не затруднено, — отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

10 декабря автомобилист врезался в дерево на Каширском шоссе. Инцидент произошел в районе дома 61а по Каширскому шоссе. На место происшествия прибыли оперативные службы. Как уточнил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах, в автомобиле есть зажатый. Судя по фотографии, размещенной на канале ведомства, его вызволением занимались прибывшие на место спасатели.