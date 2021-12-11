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Байден заявил, что президент любой страны хотел бы оказаться на его месте

Полина Долганова

В мире
Байден заявил, что президент любой страны хотел бы оказаться на его месте
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден в пятницу, 10 декабря, заявил, что любой государственный лидер, в том числе России и КНР, хотел бы поменяться с ним местами.

При этом Байден уточнил, что крайне оптимистично оценивает политику Соединенных Штатов.

— Все — от лидеров Китая и России до кого бы то еще ни было. Я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами, — сказал политик.

Байден объяснил это тем, что у Штатов есть большие возможности, а также прогрессирующие науки, которые развиваются быстрее, чем в любой другой стране мира, передает ТАСС.

При этом в октябре «Вечерняя Москва» писала, что популярность президента Соединенных Штатов Джо Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны пережила более стремительное падение, чем уровень поддержки любого другого американского президента со времен Второй мировой войны.

Рейтинг Байдена снизился на 11,3 процентных пункта (с 56 процентов до 44,7 процента). Отмечается, что такое снижение больше, чем показатели падения рейтинга десяти предыдущих президентов США. Предыдущим обладателем «рекорда» по самому быстрому снижению уровня поддержки был 44-й американский президент Барак Обама, рейтинг которого за первые девять месяцев президентства снизился на 10,1 процентных пункта.

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