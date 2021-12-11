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Сокуров прокомментировал свои высказывания во время разговора с Путиным на СПЧ

Полина Долганова

Общество
Сокуров прокомментировал свои высказывания во время разговора с Путиным на СПЧ
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Российский режиссер Александр Сокуров в субботу, 11 декабря, заявил, что во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече СПЧ он вел себя открыто, потому как к этому располагал формат мероприятия.

— То, что я сказал, то я и сказал. Но я сказал только то, что я сказал… Разговор был открытый. С президентом можно говорить открыто, излагать свою точку зрения на разные обстоятельства жизни в стране, так что в рамках того же СПЧ это уместно и необходимо делать: говорить то, что ты думаешь, — цитирует режиссера РИА Новости.

Сокуров также уточнил, что, по его мнению, СПЧ является открытой площадкой, где каждый может высказывать свою позицию.

Режиссер Александр Сокуров на встрече президента России Владимира Путина с Советом по правам человека (СПЧ) выразил мнение, что Северный Кавказ якобы стал националистическим. По словам Сокурова, многие республики можно было бы «отпустить» из состава России.

В свою очередь глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил дать правовую оценку высказываниям режиссера.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал причину достаточно жесткой реакции главы государства на реплики Сокурова. По словам представителя Кремля, кинематографист говорил о деликатных темах, не обладая необходимой компетенцией.

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