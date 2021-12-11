Андрей Бочкарев: В Москве могут продлить Калининско-Солнцевскую линию до комплекса «Экспо»

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В случае если в Москве состоится выставка «Экспо-2030», власти города могут продлить Калининско-Солнцевскую линию до выставочного комплекса. Об этом в субботу, 11 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Для строительства выставочного кластера, в котором можно было бы провести «Экспо-2030», рассматриваются земельные участки по Киевскому шоссе напротив аэропорта Внуково. Уже в 2023 году в аэропорту появится собственная станция метро… — рассказал заммэра.

При этом глава стройкомплекса уточнил, что вопрос продления линии на 1–2 станции до выставочного павильона будет рассматриваться с целью обеспечения участников и гостей удобными маршрутами.

Бочкарев добавил, что проект планировки территории, на которой мог бы разместиться выставочный центр, был разработан еще в 2013–2014 годах. При необходимости площадь павильона может достигать от 300 до 800 тысяч квадратных метров.

После проведения выставки комплекс может служить площадкой для масштабных выставочных и спортивных мероприятий, подытожил Бочкарев.

4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по уровню инфраструктуры и экономики столица готова к проведению международной выставки «Экспо-2030».

Глава города подчеркнул, что у столицы в этих направлениях есть очень сильные конкуренты. К ним относятся, например, Италия, Южная Корея и Саудовская Аравия. Мэр отметил, что Москва будет добиваться права проведения выставки.

Россия участвует в «Экспо» с 1851 года, но еще никогда не принимала у себя выставку. В том числе поэтому Москва — самый очевидный претендент в конкурсе.