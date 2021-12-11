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Жители Пермского края стали вдвое реже оплачивать проезд наличными благодаря «Тройке»

Полина Долганова

Общество
Жители Пермского края стали вдвое реже оплачивать проезд наличными благодаря «Тройке»
Фото: АГН Москва

Благодаря тестовому внедрению карты «Тройка» в Пермском крае местные пассажиры стали в два раза реже оплачивать проезд наличными. Об этом рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, с апреля текущего года доля наличной оплаты снизилась в регионе с 36 процентов до 18.

— Пассажиры стали чаще оплачивать проезд банковскими картами и картой «Тройка», а значит, работа городского транспорта стала прозрачнее... По итогам теста будем планировать расширение во всем крае, — сказал руководитель столичного депртанса.

Карта «Тройка» действует на двух наиболее популярных среди местных жителей маршрутах: от пермского автовокзала до международного аэропорта и от автовокзала города Краснокамска до автовокзала в Перми.

В настоящее время билетная система на базе проездного «Тройка» уже работает в 11 регионах России: от Москвы до Кабардино-Балкарии.

Недавно карту «Тройка» запустили в городе Сосновом Бору Ленинградской области.

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