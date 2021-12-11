Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 70 человек погибли в американском штате Кентукки из-за урагана

Михаил Алимов

В мире
Более 70 человек погибли в американском штате Кентукки из-за урагана
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

В американском штате Кентукки прошел ураган, который унес жизни более 70 человек. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил губернатор региона Энди Бэшир.

— Сейчас число погибших достигает 70 человек, но на самом деле оно может увеличиться до 100 до конца дня, — передает его слова РИА Новости.

До этого сообщалось, что во время метели и шторма, обрушившихся на Москву и область в последний осенний день, три человека получили травмы в результате падения на них деревьев и шатких сооружений. Уточняется, что всего в регионе упало свыше 230 деревьев. Они повредили около ста машин, стоявших рядом, а также линии электропередачи. Так, четыре населенных пункта в Подмосковье остались без света.

30 ноября «Вечерняя Москва» рассказала о последствиях урагана «Бенедикт», пришедшего в столицу 30 ноября. Из-за сильного ветра падали светофоры, строительные леса и деревья.

В тот же день директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин сообщил, что ураганный ветер вырвал с корнем 198-летний дуб, посаженный писателем Иваном Тургеневым в усадьбе.

Ветер, достигавший 30 метров в секунду, вырвал несколько елей, ясеней и берез, а также 30-метровый дуб Тургенева. Погибшее дерево было внесено в реестр старовозрастных деревьев. Дуб был признан в 2021 году главным деревом страны, а в феврале 2022 года он должен был принять участие в конкурсе «Европейское дерево года».

Читайте также:
погибшие США ураган
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто поможет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Все мнения
О проекте