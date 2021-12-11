В ДНР сообщили, что украинские силовики доставили танки и тяжелое вооружение в Донбасс

украина ДНР обстрел

Украинская армия доставила в Донбасс тяжелое вооружение и бронетехнику. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

— Киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в двух подконтрольных Украине населенных пунктах, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что среди техники замечены минометы «Василек» и танки Т-80. Также сотрудники Народной милиции перехватили беспилотный дрон «Валькирия» из 54-й бригады Вооруженных сил Украины. Его заметили в районе поселка шахты «Октябрьская», там же и приземлили.

Отмечается, что дрон могли использовать для разведки и координации стрельбы по объектам ДНР. Сотрудникам удалось расшифровать данные летательного аппарата. Согласно им, следующей целью для нанесения ударов могла стать Городская больница №21.

В октябре украинские военные впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar ТВ2 в Донбассе. С расстояния более 15 километров было обстреляно село Гранитное в Донецкой области. Применение Bayraktar подтвердил и главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. По его словам, позиции украинской 93-й механизированной бригады около Гранитного обстреляли из гаубиц Д-30. В результате погиб один из членов 93-й бригады. После этого в район боя направили Bayraktar, который уничтожил гаубицу управляемой бомбой.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.