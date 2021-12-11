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Мужчина изнасиловал полуторагодовалую девочку в Саратовской области

Юлия Курганова

Происшествия
Мужчина изнасиловал полуторагодовалую девочку в Саратовской области
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ранее судимому 36-летнему жителю Ершова Саратовской области предъявили обвинение в изнасиловании полуторагодовалой девочки. Мужчина признал вину. Об этом сообщается в субботу, 11 декабря, на сайте следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, семейная пара разрешила пожить в своей квартире знакомому. В ночь на 11 декабря супруги ушли в магазин, оставив с гостем дочь в возрасте одного года и семи месяцев и пятилетнего сына. В отсутствие родителей девочки мужчина изнасиловал ее. Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек и повреждения на теле. Девочку доставили в больницу, ей оказывают помощь.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Также следствие даст юридическую оценку условиям жизни и воспитания детей в семье и действиям органов профилактики.

29 ноября сообщалось, что московская школьница попала в больницу после изнасилования на юге столицы. В ноябре этого года мужчина написал несовершеннолетней девушке в соцсетях. Вскоре после этого он пригласил подростка погулять. 26 ноября после прогулки злоумышленник обманом заманил школьницу к себе домой и изнасиловал.

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