«Я был озлобленный карлик»: Дробыш оправдался за скандал с Киркоровым

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Продюсер Виктор Дробыш признался, что ему стыдно за слова, сказанные о певце Филиппе Киркорове. Он оправдался за скандал 14-летней давности.

— Наглый я был, это ужас. Я был не галантен. Умею шутить, но в этой ситуации я был озлобленный карлик. Непростительно грубый, но повод был. Слава Богу, что я так выговорился, иначе бы действия какие-то предпринимал, — рассказал Дробыш в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

По словам продюсера, свой поступок он считает похабным и резким. Он также посетовал, что разбирательства принесли ему много хлопот. Дробыш сообщил, что извинился перед Киркоровым, но тот не принял извинений.

Ранее в сети появилось видео, на котором продюсер резко высказывается в адрес артиста.

— Можно долго критиковать Филиппа Киркорова, но надо отдать должное, он как-то трусами за корягу зацепился, и как-то лет 40 или 50 он на эстраде и не уходит. Выдумывает что-то, постоянно находится в работе. Постоянно подтверждает свой профессионализм песнями, разборками, розовыми кофточками, — сказал Дробыш на видео, опубликованном каналом «Муз-ТВ».

Киркоров в ответ на эти слова продюсера заявил, что в этот момент тот умер для него как человек.