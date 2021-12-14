Fitch допустило снижение цен на газ в случае запуска «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Запуск газопровода «Северный поток — 2» и рост поставок топлива из России могли бы привести к снижению цен на газ в ЕС. Об этом заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко во вторник, 14 декабря.

— Комбинация двух факторов — запуск «Северного потока — 2» и рост поставок из России — могла бы привести к некоторому снижению цен. Понимание, что в нынешних условиях Россия, возможно, временно перестала быть поставщиком газа «последней инстанции» — это один из факторов, тянущий цены вверх, — рассказал эксперт.

Запуск проекта в теории не приведет к росту добычи Газпрома, но, возможно, компания не поставляет в ЕС максимальные объемы, предположил он. Цены на топливо в среднесрочной перспективе будут зависеть от динамики спроса в Азии, а также от поставок из США и России, приводит слова Маринченко РИА Новости.

16 ноября сообщалось, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2» была приостановлена. Регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован, только если он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством.

Уточняется, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в швейцарском городе Цуге. Поэтому для управления частью трубопровода, расположенного на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.