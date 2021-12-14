СК устроил проверку после выпадения мальчика из окна детсада в Москве

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Россия, Москва, Донбасская улица Карта всех событий

ГСУ СК России по Москве устроило доследственную проверку после падения мальчика из окна частного детского сада на юге города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник главы ведомства Юлия Иванова во вторник, 14 декабря.

— В рамках проверки следователями выполняется необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Опрошена няня, находившаяся в квартире, устанавливаются родители всех детей, — рассказала представитель ведомства.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, заключила Иванова.

14 декабря сообщалось, что пятилетний ребенок получил травмы после падения из окна третьего этажа жилого дома в районе Бирюлево Восточное. Инцидент произошел на улице Донбасской, ребенка доставили в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Согласно предварительной информации, квартира, в которой произошел несчастный случай, арендуется индивидуальным предпринимателем для оказания услуг в сфере присмотра и ухода за несовершеннолетними. На момент происшествия в квартире находились шесть малолетних детей и один взрослый.