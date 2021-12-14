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Погибший во МХАТе мужчина был сотрудником по пожарной безопасности

Юлия Курганова

Происшествия
Погибший во МХАТе мужчина был сотрудником по пожарной безопасности
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мужчина, который скончался в МХАТ имени Горького во вторник, 14 декабря, был сотрудником по пожарной безопасности театра.

В пресс-службе культурного учреждения сообщили, что 60-летнего мужчину обнаружили в 19:41 без сознания штатные сотрудники МХАТ имени Горького. Они вызвали скорую помощь.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Причины и обстоятельства смерти сотрудника театра устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.

В октябре декорация насмерть придавила актера Большого театра во время премьеры оперы «Садко». Из-за происшествия премьеру оперы отменили.

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