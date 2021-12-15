Финскую журналистку поразил московский бассейн под открытым небом

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Турчанинов переулок, 3с1 Карта всех событий

Жители Москвы плавают в открытом 50-метровом подогреваемом бассейне «Чайка» круглый год. Корреспондент финской газеты побывала там и предложила взять пример с российской столицы и задуматься об открытии такого объекта в Хельсинки.

Она поплавала в «Чайке», поговорила с управляющим и постоянными посетителями.

Корреспондент отметила, что в московском открытом бассейне «Чайка» воду нагревают до 28 градусов круглый год. Посетителей здесь всегда много. В 25-метровом бассейне проходит занятия по аквааэробике и тренировка по плаванию. Вышка для прыжков тоже работает. Также можно зайти в «финскую» сауну.

Заместитель директора «Чайки» Андрей Нефедов рассказал, что постоянных клиентов около пяти тысяч. Ежедневно приходят около полутора тысяч посетителей, летом — больше.

Сейчас в бассейне строится джакузи на открытом воздухе, оно должно открыться к Рождеству. Для детей есть отдельные бассейны, проводятся занятия по плаванию.

Инженер Виктор Иванов плавает и ходит в сауну три — четыре раза в неделю. Зимой он с удовольствием освежается, стоя в плавках под снегопадом

«Это очень полезно и закаляет организм. Я не заболею», — рассказал он финской журналистке издания Helsingin Sanomat.

Пенсионерка Светлана Синицина — одна из тех, кто регулярно ходит в «Чайку» уже около десяти лет.

«Плаваю в любую погоду. Особенно мне нравится плавать в снегопад. Очень красиво!» — отметила женщина.

Врач объяснил в беседе с «Вечерней Москвой», кому нельзя плавать в «зимних» открытых бассейнах. Врач-терапевт Александр Барвинский рассказал, что плавание в подогреваемых бассейнах зимой сравнимо с обычной прогулкой на свежем воздухе. Если не мочить голову, то это достаточно безопасное развлечение. Однако специалист призвал отказаться от купания в «зимнем» бассейне людей с пониженным иммунитетом и тех, кто часто страдает от заболеваний бронхолегочной системы.