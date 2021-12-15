«Порядочный человек»: Кехман заявил об отказе Дорониной стать худруком МХАТа
Актриса Татьяна Доронина отказалась быть художественным руководителем МХАТ имени Горького. Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Кехман, которого назначили на эту должность 27 октября.
— Честно скажу, я делал ей предложение, она отказалась. Более того. Знаете, как я его сделал? Я ей сразу послал приказ о назначении ее художественным руководителем, она должна была его просто подписать. Она этого не сделала. Я считаю, что и в этой ситуации Татьяна Васильевна повела себя как крайне порядочный человек, — рассказал он в интервью изданию «Известия».
По его словам, во МХАТе решили на год убрать из штатного расписания должность художественного руководителя, а соответствующий приказ издадут на этой неделе. Кехман пояснил, что на данный момент не требуется «никакого художественного руководителя».
Более 30 лет — с 1987 года — художественным руководителем МХАТ имени Горького была народная артистка СССР Татьяна Доронина. В декабре 2018 года новым худруком стал Эдуард Бояков, а Доронину назначили на специально введенную должность президента театра.
Таже Владимир Кехман ранее рассказал «Вечерней Москве» об увольнениях, разграблении МХАТа и возвращении Дорониной.
Эдуарда Боякова исключили из списка «великих руководителей театра». Его имя больше нельзя увидеть на стенде возле МХАТ имени Горького. Последним продолжателем театрального мастерства великих предшественников там по-прежнему указана бывший художественный руководитель театра Татьяна Доронина.