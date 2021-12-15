«Порядочный человек»: Кехман заявил об отказе Дорониной стать худруком МХАТа

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Актриса Татьяна Доронина отказалась быть художественным руководителем МХАТ имени Горького. Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Кехман, которого назначили на эту должность 27 октября.

— Честно скажу, я делал ей предложение, она отказалась. Более того. Знаете, как я его сделал? Я ей сразу послал приказ о назначении ее художественным руководителем, она должна была его просто подписать. Она этого не сделала. Я считаю, что и в этой ситуации Татьяна Васильевна повела себя как крайне порядочный человек, — рассказал он в интервью изданию «Известия».

По его словам, во МХАТе решили на год убрать из штатного расписания должность художественного руководителя, а соответствующий приказ издадут на этой неделе. Кехман пояснил, что на данный момент не требуется «никакого художественного руководителя».

Более 30 лет — с 1987 года — художественным руководителем МХАТ имени Горького была народная артистка СССР Татьяна Доронина. В декабре 2018 года новым худруком стал Эдуард Бояков, а Доронину назначили на специально введенную должность президента театра.

Таже Владимир Кехман ранее рассказал «Вечерней Москве» об увольнениях, разграблении МХАТа и возвращении Дорониной.

Эдуарда Боякова исключили из списка «великих руководителей театра». Его имя больше нельзя увидеть на стенде возле МХАТ имени Горького. Последним продолжателем театрального мастерства великих предшественников там по-прежнему указана бывший художественный руководитель театра Татьяна Доронина.