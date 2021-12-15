Юрист объяснил, кого могут оштрафовать за остекление балконов

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Остекление балконов требует согласования с уполномоченными органами, если считается перепланировкой. Согласно обновленным правилам, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года, не только граждан, но и юрлиц могут оштрафовать за несанкционированное остекление балкона. Об этом сообщил юрист Юрий Дахов.

— Граждане и юридические лица имеют право заменять старые окна и балконные двери на новые с улучшенными качествами теплопроводности. Также они вправе утеплять стены разрешенными материалами, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление. При этом изменение внешнего вида дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и законами субъекта РФ, — рассказал он.

Юрист указал, что остекление балкона или лоджии будет считаться перепланировкой, а значит, оно должно быть безопасно, соответствовать строительным и иным нормам и правилам, не нарушать права и законные интересы граждан, и не создавать угрозу их жизни и здоровью, передает агентство «Прайм».

Штрафы за такую несогласованную перепланировку для физлиц составляют от 2 до 2,5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей; для юрлиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Согласно «Кодексу города Москвы об административных правонарушениях» они могут достигать до 350 тысяч рублей, отметил Дахов.

По словам специалиста, чтобы избежать штрафа, который могут наложить за самостоятельное остекление балкона, нужно согласовать его в уполномоченном органе исполнительной власти.

6 декабря в пресс-службе Минстроя РФ сообщили, что штрафы за остекление балконов теперь распространяются на юридических лиц, владеющих помещениями.

В российских регионах с марта 2022 года начнут штрафовать владельцев квартир за несанкционированное остекление балконов и обшивку сайдингом. О введении соответствующих мер сообщается в приказе Минстроя РФ, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, зачем нужна такая мера, сократится ли число незаконных конструкций после вступления приказа в силу, а также выяснила, как переоборудовать этот участок дома, не нарушая закон.