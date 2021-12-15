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Нутрициолог посоветовала уникальный продукт с противовирусным действием

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог посоветовала уникальный продукт с противовирусным действием
Фото: Pixabay

Нутрициолог Виктория Лазарева рассказала о полезных свойствах хрена.

— Это уникальное по свойствам растение. Хрен содержит витамины С, Е, РР и витамины группы В. Он богат микроэлементами, аминокислотами и клетчаткой, а концентрация аскорбиновой кислоты в хрене превосходит даже лимон и шиповник. Остроту этому продукту придают горчичные масла, которые обладают антимикробным и противовирусным действиями. Этот ценный корнеплод можно и нужно включать в свой рацион людям, не имеющим противопоказаний, — сообщила она.

Специалист отметила, что отказаться от хрена следует во время острой стадии заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также с осторожностью стоит его употреблять в период беременности и грудного вскармливания, сообщает РИА Новости.

Нутрициолог Ковиненко объяснила, кому нельзя есть сметану. Она рассказала о полезных свойствах сметаны и сообщила, кому не стоит употреблять данный продукт. Специалист подчеркнула, что сметана особенно полезна для детей, пожилых и людей с высокой физической активностью, так как в ней содержится много белков и жира.

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