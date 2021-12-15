В ЦРУ заявили о «причастности» властей СССР к убийству Кеннеди

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Некий «польский водитель советского посольства» в Австралии спустя два дня после убийства президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди доложил в американскую дипмиссию, что «правительство СССР может быть причастно к преступлению». Об этом свидетельствуют материалы, обнародованные национальным архивом США.

— Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство президента Кеннеди, — сказано в документах ЦРУ.

Источник представлен как «польский водитель советского посольства в городе». В отчете сообщается, что телефонный звонок перекликается с анонимным звонком, который был сделан 15 октября 1962 года.

Президента США Джона Кеннеди застрелили в Далласе 22 ноября 1963 года. Было установлено, что его убил Ли Харви Освальд, который действовал в одиночку. Он был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более чем 50 лет появлялось много версий о том, кому могло быть выгодно убийство американского лидера, но ни одна из них не была официально объявлена.

После гибели Кеннеди была создана комиссия по расследованию его убийства. Почти все ее материалы были опубликованы. Конгресс в 1992 году решил собрать и объединить все документы об убийстве президента в национальный архив. Допускалась отсрочка публикации сведений, обнародование которых могло навредить оборонной безопасности страны или работе спецслужб. Материалы публикуют с 2017 года.

В конце октября сообщалось, что власти США собираются рассекретить новые данные об убийстве Кеннеди. Администрация Соединенных Штатов сообщила, что 15 декабря опубликует ранее засекреченные материалы по делу об убийстве президента страны Джона Кеннеди в 1963 году.