Главная новогодняя елка доставлена в Кремль

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В четверг, 16 декабря, в Кремль была доставлена главная новогодняя елка страны. Она будет украшать Соборную площадь в столице.

Отмечается, что высота главного новогоднего дерева — около 28 метров. Диаметр ствола составляет 56 сантиментов. Размах нижних ветвей у вечнозеленой красавицы — порядка 10 метров.

— Дерево доставил в Москву Дед Мороз за рулем специального новогоднего автопоезда, — передает РИА Новости.

11 декабря сообщалось, что в столице на 27 площадках открылся зимний фестиваль «Путешествие в Рождество».

Погрузиться в атмосферу предстоящих зимних праздников, найти новогодние сувениры и игрушки на елку, выпить горячего глинтвейна гости фестиваля смогут как на центральных, так и на окружных площадках.

Также в рамках фестиваля открыто 18 бесплатных катков. В будни здесь ждут гостей с 11:00 до 22:00, а в выходные с 10:00 до 22:00. Самый большой каток фестиваля «Путешествие в Рождество» площадью 2500 квадратных метров открыт на площади Славы, а общая площадь ледового покрытия всех 18 катков превышает 20 700 квадратных метров. На всех площадках работают операторы, которые следят за порядком и помогают тем, кто встал на коньки в первый раз.