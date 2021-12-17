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СМИ: Источник рассказал, почему Евросоюз не торопится вводить санкции против России

Виктория Храменкова

Политика
СМИ: Источник рассказал, почему Евросоюз не торопится вводить санкции против России
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Евросоюз не торопится вводить санкции против России из-за ситуации с Украиной. Источник агентства Bloomberg сообщил, что данное явление может быть связано с тем, что Европейские страны опасаются перспективы прекращения поставок российского газа на фоне растущих энергетических цен.

— Европейские страны переживают из-за возможного скорого решения о новых мерах, так как некоторые намного больше, чем США, зависят от импорта энергетических продуктов и других товаров из РФ, — передает источник.

Кроме этого отмечается, что Соединенные Штаты подталкивают ФРГ на остановку «Северного потока — 2». Однако новое руководство Германии пока что не готово к такому шагу.

Недавно стало известно, что депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой призвали Европейский союз (ЕС) к новым санкциям против России в случае эскалации.

Депутаты Европарламента считают, что в случае эскалации по Украине необходимо будет расширить список физических лиц, все активы которых в ЕС будут заморожены. Также предлагается «отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой исключение российских компаний с международного финансового рынка». Депутаты считают необходимым, чтобы новые санкции затронули и важные отрасли российской экономики.

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