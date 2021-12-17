НАТО назвала условие для укрепления доверия с Россией

Фото: МИД РФ

Североатлантический альянс (НАТО) в четверг, 16 декабря, заявил о том, что готов укреплять доверие с Россией. Однако это возможно только в том случае, если Москва начнет предпринимать конкретные шаги по снижению напряженности в двусторонних отношениях.

Также НАТО знакома с предложениями России по безопасности в Европе. Несмотря на это, альянс считает, что диалог должен вестись на основе взаимности, поскольку необходимо учитывать и его озабоченности.

— Очевидно, что любой диалог с Россией должен базироваться на основе взаимности, учитывать озабоченности НАТО, касающиеся ряда действий России, — следует из документа, опубликованного на сайте НАТО.

Кроме этого, в сообщении подчеркивается, что диалог с Россией должен проходить при консультациях с европейскими партнерами альянса.

13 декабря заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков заявил, что если НАТО и США проигнорируют требования России о гарантиях безопасности, российская сторона может дать военный ответ. По его словам, в таком случае может начаться новый виток конфронтации.