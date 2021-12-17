Украинец напал на дом Натальи Поклонской в Крыму

Фото: Пресс-служба Госдумы

В крымский дом чрезвычайного и уполномоченного посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской пробрался гражданин Украины. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) вызвал полицейских в село Краснолесье под Симферополем. Там находится частный дом Поклонской, в котором правоохранители обнаружили 58-летнего уроженца Днепропетровска. Как именно и с какой целью мужчина попал в дом чиновницы, пока не известно.

До этого сообщалось, что апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание экс-генпрокурора Крыма и посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, которую на Украине подозревают в государственной измене.

1 ноября посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что не боится угроз об экстрадиции со стороны Украины, которой, по ее словам, больше нечего делать, кроме как строить планы, направленные против России.

На должность посла в островном государстве, находящемся в Западной Африке, Поклонская была назначена указом президента России Владимира Путина 13 октября. Сама бывший депутат рассказала, что рада новому назначению и мечтала о дипломатической работе.

С 2012 по 2014 год политик занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины. После евромайдана и вхождения Крымского полуострова в состав России в 2014 году Поклонская на протяжении двух лет возглавляла прокуратуру Республики Крым.