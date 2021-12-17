Суд может наказать ЦСКА за нарушение правил обеспечения безопасности матча

Фото: Twitter / ПФК ЦСКА Москва

Савеловский суд Москвы может приостановить деятельность футбольного клуба ЦСКА на 90 суток за нарушение правил обеспечения безопасности матча.

В суд поступили материалы об административном правонарушении в отношении ЦСКА из-за инцидента с массовым задержанием болельщиков армейцев после игры с «Зенитом» в 16-м туре РПЛ. За нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований суд наложит административный штраф на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, передает sports.ru.

Ранее Савеловский районный суд Москвы оштрафовал восьмерых футбольных болельщиков.

Матч, который посетили около восьми тысяч человек, прошел в воскресенье, 28 ноября, в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». После финального свистка активной части фанатам ЦСКА более часа не давали покинуть трибуну С. Около входа на трибуну находилось большое количество сотрудников ОМОНа. Фанатов стали сопровождать сначала на досмотр, а затем сажать в автозаки.

Более 50 фанатов привлекли к административной ответственности.