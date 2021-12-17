Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд может наказать ЦСКА за нарушение правил обеспечения безопасности матча

Дарья Чентаева

Спорт
Суд может наказать ЦСКА за нарушение правил обеспечения безопасности матча
Фото: Twitter / ПФК ЦСКА Москва

Савеловский суд Москвы может приостановить деятельность футбольного клуба ЦСКА на 90 суток за нарушение правил обеспечения безопасности матча.

В суд поступили материалы об административном правонарушении в отношении ЦСКА из-за инцидента с массовым задержанием болельщиков армейцев после игры с «Зенитом» в 16-м туре РПЛ. За нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований суд наложит административный штраф на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, передает sports.ru.

Ранее Савеловский районный суд Москвы оштрафовал восьмерых футбольных болельщиков.

Матч, который посетили около восьми тысяч человек, прошел в воскресенье, 28 ноября, в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». После финального свистка активной части фанатам ЦСКА более часа не давали покинуть трибуну С. Около входа на трибуну находилось большое количество сотрудников ОМОНа. Фанатов стали сопровождать сначала на досмотр, а затем сажать в автозаки.

Более 50 фанатов привлекли к административной ответственности.

Читайте также:
ФК ЦСКА нарушения Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте