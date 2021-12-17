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Сергей Собянин сообщил о проходке тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка»

Георгий Соланович

Город
Сергей Собянин сообщил о проходке тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Рассказовка Карта всех событий

Рабочие завершили проходку первого тоннеля между станциями Московского метрополитена «Пыхтино» и «Рассказовка». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 17 декабря.

— Скоро завершим работы по прокладке на этом отрезке второго тоннеля, — рассказал глава города.

Станция метро «Пыхтино» находится на стадии строительства. Мэр уточнил, что в 2022 году достроят еще два однопутных тоннеля и соединят станцию метромостом с аэропортом Внуково.

Проект Калининско-Солнцевской линии метро является уникальным, подчеркнул он. Впервые в истории московского метростроения ветка придет в аэропорт, отметил Собянин на странице в Twitter.

14 декабря в дептрансе сообщили, что с 2 января 2022 года изменится стоимость проезда в московском городском общественном транспорте. Так, например, на один рубль увеличивается стоимость разовой поездки по билету «Единый».

Она будет составлять 61 рубль, стоимость билета на две поездки, соответственно, увеличится до 122 рублей. На четыре рубля возрастет стоимость разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек»).

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