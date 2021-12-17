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Дети Градского рассказали о помощи для участников шоу «Голос» из команды отца

Виктория Храменкова

Общество
Дети Градского рассказали о помощи для участников шоу «Голос» из команды отца
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Участники «Голос», которые находятся в команде Александра Градского, получат помощь в подготовке к финалу от детей наставника.

— Сложно это, для нас с Даней тоже очень непросто, но так сложилось. И нам не остается выбора помимо того, чтобы пытаться помочь команде папы, — заявила дочь Градского Мария.

Шоумен и ведущий музыкального проекта «Голос» Дмитрий Нагиев также рассказал, что подготовке тройки Градского, воплощая творческие задумки наставника, принимали участие не только дети Александра Градского, но и команда самого шоу, передает РИА Новости.

Сейчас в команду входят Алишер Каримов, Татьяна Качурина и Карина Купер, которую Александр Борисович спас на этапе «нокаутов». Судьба троих участников за зрительским онлайн-голосованием.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Прощание с музыкантом состоялось в среду, 1 декабря, в театре «Градский Холл» в Москве. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

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