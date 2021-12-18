Поклонница Тома Фелтона дважды попалась на уловку мошенников

Фото: instagram/t22felton

Мария, фанатка актера Тома Фелтона, наиболее известного по роли Драко Малфоя из фильмов о Гарри Поттере, два раза перевела деньги мошенникам. Девушка надеялась попасть на встречу со знаменитостью на фестивале Bubble Comics Con, который должен пройти в Москве. Однако в кассах билетов на данное мероприятие уже нет, поэтому Мария вместе с подругой решили приобрести билеты у перекупщиков.

Сначала мошенники сами написали девушкам в социальных сетях. Они предложили купить им билет без наценки. Позднее Мария отправила им семь тысяч рублей.

— Мы с подругой посоветовались и решили, что они продаются без наценки и купить можно. После того как мы отправили деньги, нас заблокировали во всех соцсетях, — вспоминает Мария, передает РЕН ТВ.

Несмотря на то, что прошлые перекупщики оказались злоумышленниками, студентка снова попыталась найти тех, кто перепродает билеты на фестиваль. В итоге девушка опять наткнулась на мошенников, которым перевела предоплату в размере 750 рублей.

Мария призналась, что они с подругой потратили свои последние деньги на билеты. Теперь девушка планирует вернуть деньги и уже обратилась в полицию.

— Мы — фанатки Гарри Поттера. Мы дружим с подругой 15 лет и безумно хотели посетить это мероприятие именно вдвоем, – объяснила свой поступок Мария.

17 декабря «Вечерняя Москва» писала о том, что мошенники придумали фотосессию с актером из кинофраншизы «Гарри Поттер» Томом Фелтоном, которая якобы должна была состояться перед фестивалем Bubble Comics Con в Москве.