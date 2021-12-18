Финансист дал советы, как сэкономить деньги на подарках к Новому году

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Предпраздничные распродажи могут стать прекрасной возможностью для того, чтобы сэкономить деньги на подарки семье и друзьям. Об этом рассказал финансовый советник, автор книги «Как привести деньги в порядок» Алексей Герасимов.

Финансист считает, что в связи с тем, что россияне переплачивают, поскольку предпочитают покупать подарки чуть ли не 31 декабря. Однако в других странах предновогодние распродажи являются достаточно популярными.

— К Новому году все становится дороже и дороже, инфляция растет, это сказывается на самых ходовых вещах. Есть разные «индексы оливье», которые каждый год пересчитывают стоимость продуктов, из которых этот салат можно сделать, — рассказал Герасимов в беседе с телеканалом «360».

Эксперт напомнил, что сейчас многие магазины уже делают распродажи. На них можно приобрести вещи со скидкой до 40 процентов. Исходя из этого, он советует озаботиться вопросом подарков на Новый год заранее.

— Важно определиться, хотите ли вы сделать большой подарок одному важному для вас человеку или много маленьких презентов всем знакомым. Я бы предложил между этими двумя вариантами найти баланс, — отметил финансист.

Кроме этого, Герасимов дал совет на будущее. За 100 дней до Нового года ежедневно откладывать по 100 рублей на будущие подарки. Так можно накопить сумму на любые праздники.

До этого психолог Ольга Адрианова назвала лучшие варианты подарков мужчине на Новый год. Адрианова считает, что мужчины — представители материального мира и любые подарки, купленные за деньги, дарить им не стоит. Согласно мнению психолога, представители сильного пола и сами смогут себе что-то приобрести в магазине, а наилучший подарок от девушки — тот, в который она вложила свою душу, ведь любовь за деньги не купишь.