Диетологи рассказали, как сделать новогодний стол более полезным

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Для того, чтобы сделать новогодний стол наименее вредным для здоровья, диетологи рекомендуют заменить классическое оливье на легкий салат с индейкой и авокадо. Кроме этого, специалисты советуют расценивать салаты с майонезом, как вторые блюда.

Обилие сложных салатов с майонезом и жирных блюд может навредить здоровью, вызвать дискомфорт и тяжесть в животе. Именно поэтому следует избегать переедания на застолье. Однако можно не допустить такого состояния, просто «оздоровив» новогодний стол, а также запивая все блюда водой.

— Здоровье сейчас, наоборот, нужно поддерживать, иммунитет должен быть высоким, а избыток пищи, так же как и ее недостаток, могут привести к проблемам. Так что нужно заранее все продумать, расписать уже сейчас, какие блюда будут на столе, — отметила диетолог Маргарита Королева в беседе с РИА Новости.

Также врач посоветовала настроить свои мысли на позитивный лад и наслаждаться атмосферой праздника. Это поможет отвлечься от проблем и снизит уровень стресса, что положительно скажется на поддержке иммунитета.

На первый день нового года Королева советует сделать праздничный обед.

— Может быть и десерт, например, большой шоколадный торт, а ночь лучше сделать лаконичной. Накануне ночного застолья обязательно должен быть плотненький ужин, чтобы рука предательски не потянулась и все в 11 часов вечера не кинулись к праздничному столу и не набросились на еду, — добавила диетолог.

Помимо этого, опрошенные специалисты подчеркивают, что необходимо поужинать за новогодним столом в более привычное для организма время. Эта деталь поможет избежать перееданий и не заставит испытывать сильное чувство голода.

— Изобильные столы для многих являются частью новогоднего праздника. В таких случаях я рекомендую накрыть стол и поужинать празднично в привычное для ужина время. Дальше, если застолье продолжается, оставить на столе легкие закуски в виде фруктов, легких овощных салатов или просто нарезанных свежих овощей и порционных десертов, если без них праздник — не праздник, — рассказала специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау.

Также Рау рекомендует отнестись к салатам оливье и сельдь под шубой, как к полноценному второму блюду.

— Ведь они очень сытные и калорийные. Поделите вашу тарелку на четыре части: четверть заполните салатами с майонезом, четверть — горячим блюдом, а половину — овощами без заправки, — объяснила специалист.

Диетолог считает, что вода без добавок может помочь снизить риск переедания. Посколько ее прием в течение дня, перед застольем и во время приема пищи поможет насытиться меньшим объемом пищи. Кроме этого, облегчение мясных блюд может также положительно сказаться на ощущениях от застолья.

— Облегчить мясное блюдо можно, не добавляя масло в процессе его приготовления или добавляя минимум. И к мясу должны обязательно подаваться блюда из овощей без майонеза. Кроме того, большое значение имеет размер порции: порция меньше — блюдо легче по калориям, — сказала Рау.

В заключении Рау добавила, что в случае, если вы собираетесь праздновать Новый год в гостях, то следует самому приготовить блюда и взять их с собой. Это может помочь избавиться от возможного дискомфорта от непривычного состава пищи и способов ее приготовления.

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