На нескольких улицах Москвы временно изменится схема движения

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

ходынский бульвар Карта всех событий

Движение автомобилей на участке Ходынского бульвара от дома 3 до пересечения с первым Ходынским проездом перекроют 27 декабря из-за проведения мероприятия в «Мегаспорте». Период ограничений будет действовать с 09:00 до 16:30.

Также движение будет ограничено на участке от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого в 1-м Ходынском проезде.

С 18 декабря текущего года по 31 мая следующего года машины также не смогут проезжать по некоторым участкам Киевского шоссе в связи с проведением строительных работ.

Так, например, будет перекрыто движение от съезда к Киевскому шоссе в сторону ЦАО, на участке дороги в поселении Московский рядом с владением 1б и на съезде на улицу Академика Корнилова, передали на сайте мэра Москвы.

Недавно стало известно, что участок Юбилейной улицы в Новомосковском административном округе (НАО) столицы перекроют для проезда автомобилей с 22 декабря 2021 года до 22 апреля 2022 года.