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Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать в день Николая Чудотворца, 19 декабря

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать в день Николая Чудотворца, 19 декабря
Фото: Pexels

В церкви 19 декабря почитается память Николая Чудотворца. В народе этот день называют Никола Зимний. В день почитания святителя Николая Чудотворца запрещено: давать взаймы — год не будет денег; есть мясо и яйца, продукты животного происхождения — на этот день приходится пост, потому существуют такие ограничения в еде. Запрещено шить и стирать, заниматься домашней работой — в году все будет валиться из рук, раньше срока ломаться и выходить из строя.

На Николу Зимнего нельзя грустить: считается, что печаль приведет к сильным морозам. На Николу Зимнего было принято мириться тем, кто поссорился. Люди собирались и устраивали пышные застолья. Верили, что святой Николай в образе седого старика спускается на землю и совершает чудеса. Чудотворца почитают как защитника от разных напастей и помощника в благих делах. Ему молятся об изменении судьбы, о работе, о здравии и замужестве.

Приметы погоды:

Если появился иней, то в следующем году ожидается богатый урожай овса.

Если день морозный и солнечный, то будет хороший урожай.

Сколько на Николая снега выпадет — столько травы весной будет.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать в день Николая Чудотворца, 19 декабря

Именины отмечают: Николай, Максим.

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