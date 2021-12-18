Специалисты городского хозяйства продолжают следить за погодными условиями в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Специалисты метеослужбы городского хозяйства ежедневно в течение 24 часов контролируют погодные условия в Москве. Об этом в субботу, 18 декабря, напомнили в Комплексе городского хозяйства города.

По прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье, 19 декабря, в Москве начнется сильный снегопад. Осадки можно будет наблюдать в городе в течение всего дня. При этом столбики термометров будут показывать от минус 2 градусов до нуля, в результате чего на дорогах может образоваться гололед.

Прирост снежного покрова может составить до 9 сантиметров, то есть почти четверть месячной нормы.

Столичные службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят работы в зависимости от погодных условий в соответствии с регламентом.

Обо всех работах москвичам обещают сообщать дополнительно, подытожили в Комплексе.

На следующей неделе москвичей ожидают 20-градусные морозы. 20–25 декабря температура опустится на 7–12 градусов ниже нормы. Уже в понедельник ожидаются морозы: на улице будет до минус 12 градусов. 21 и 22 декабря температура будет колебаться от минус 15 до минус 22 градусов. В связи с ожидающимися морозами власти города скорректировали режим работы городской системы отопления — ее меняют на основании краткосрочного прогноза погоды.