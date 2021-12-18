Правительство одобрило проект о постановке на учет в налоговой через «Госуслуги»

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Кабинет министров Российской Федерации одобрил проект, согласно которому подавать заявление на учет в налоговой можно будет через портал госуслуг. Об этом в субботу, 18 декабря, говорится на сайте правительства.

Проектом устанавливается, что россияне и граждане стран Евразийского экономического союза могут подавать заявления о постановке на учет в налоговой в качестве плательщика налога на профессиональный доход через сайт государственных услуг, подытожили в кабмине.

25 ноября стало известно, что с 2022 года во всех субъектах Российской Федерации вводится единый срок уплаты налога на имущество и авансовых платежей. Соответствующие изменения внесены Московской городской думой в закон «О налоге на имущество организаций». Уточняется, что это приведет процедуру в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о борьбе с бюрократией при получении госуслуг. По его словам, правительство не хочет, чтобы при получении госуслуг россиянам приходилось идти в госучреждения, нести чиновникам справки и бумажные документы.