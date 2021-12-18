Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Правительство одобрило проект о постановке на учет в налоговой через «Госуслуги»

Полина Долганова

Общество
Правительство одобрило проект о постановке на учет в налоговой через «Госуслуги»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Кабинет министров Российской Федерации одобрил проект, согласно которому подавать заявление на учет в налоговой можно будет через портал госуслуг. Об этом в субботу, 18 декабря, говорится на сайте правительства.

Проектом устанавливается, что россияне и граждане стран Евразийского экономического союза могут подавать заявления о постановке на учет в налоговой в качестве плательщика налога на профессиональный доход через сайт государственных услуг, подытожили в кабмине.

25 ноября стало известно, что с 2022 года во всех субъектах Российской Федерации вводится единый срок уплаты налога на имущество и авансовых платежей. Соответствующие изменения внесены Московской городской думой в закон «О налоге на имущество организаций». Уточняется, что это приведет процедуру в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о борьбе с бюрократией при получении госуслуг. По его словам, правительство не хочет, чтобы при получении госуслуг россиянам приходилось идти в госучреждения, нести чиновникам справки и бумажные документы.

Читайте также:
Госуслуги постановка на учет Кабмин РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте