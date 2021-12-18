Глава СНБО призвал разобраться с «российской пропагандой» на телеканалах

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, говоря о закрытии на Украине телеканалов сказал, что свободы слова в стране больше, чем достаточно, но не должна звучать «российская пропаганда».

Он считает, что русификация Украины началась в 1972 году, когда шла политическая борьба между на то время проукраинским первым секретарем ЦК Коммунистической партии Украины Петром Шелестом и Владимиром Щербицким.

— В 1972 году пошла языковая оккупация нашей страны и она продолжается до нашего времени. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы ее прекратить, и когда эти российские пропагандистские телеканалы закрывали по решению СНБО, то речь шла именно о нашей нацбезопасности. И когда начинают орать о свободе слова, так у нас ее больше, чем достаточно, но, когда пропагандистские телеканалы начинают озвучить нарративы РФ, такого в нашей стране не может быть, — заявил Данилов в интервью украинскому изданию «Апостроф» в субботу, 18 декабря, передает РИА Новости.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», ZIK, NewsOne и депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет этими каналами. Телеканалы, которые попали под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Во фракции данное решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемлением свободы слова на Украине. Телеканалы прекратили эфирное вещание.

На Украине оценили вероятность размещения военных из других стран. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина пока не располагает планами по размещению военного контингента других стран.