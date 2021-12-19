Школьники из России взяли четыре золота на Международной олимпиаде по информатике

Фото: Pexels

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на 9-й Международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics, которая проходила в Румынии в режиме онлайн.

В состав команды из России входили Антон Степанов (Москва), Федор Ромашов (Москва), Александр Бабин (Красноярск) и Данил Клищ ( Челябинск).

Отмечается, что все они стали обладателями золота, при этом Ромашов «занял абсолютное первое место, набрав максимально возможный балл», сообщает Telegram-канал Минпросвещения «Большая перемена» в субботу, 18 декабря.

Международная олимпиада Romanian Master of Informatics проходит ежегодно с 2011 года.

Московские школьники в шестой раз победили на Олимпиаде мегаполисов. В ней участвуют не национальные сборные, а команды крупных городов и столиц — в этом году их было 35. География участников обширна: от Гонконга до Таллина, от Стамбула до Лимы. Ребята соревнуются в знаниях информатики, математики, физики и химии.