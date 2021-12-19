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Эксперт раскрыл причину богатства США

Юлия Курганова

В мире
Эксперт раскрыл причину богатства США
Фото: Pixabay

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин назвал причину богатства США. Он объяснил, что Америке удается так долго оставаться экономически успешной страной из-за того, что и государство, и граждане очень много берут в долг.

Эксперт заявил, что долг Соединенных Штатов составляет 28 триллионов долларов. При этом активно берет кредиты и население страны: американцы должны банкам 15 триллионов долларов. Шеин отметил, что доходы США растут медленнее, чем долговая нагрузка, поэтому может «сработать мина замедленного действия».

— Время ее срабатывания придется на экономический кризис, что значительно отяготит его последствия, — прогнозирует эксперт.

В то же время ситуация остается в равновесии из-за способности американского правительства обслуживать свои долги. Так, для финансирования бюджета США выпускают облигации, которые считаются надежным финансовым инструментом и в которые вкладываются многие инвесторы и правительства. Свой вклад вносят и низкие процентные ставки в стране, а также возможность неограниченно печатать доллары, отметил Шеин в беседе с агентством «Прайм».

Также, по словам эксперта, США все еще рассматриваются многими как самое надежное место для размещения капитала. Это подтверждается увеличением спроса на их облигации каждый раз, когда в мировой экономике начинает «пахнуть жареным».

Финансист рассказал, что может привести к мировой экономической катастрофе. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Ринат Хасанов рассказал, что основные проблемы мировой экономики в настоящее время — это инфляция и дефицит. С первой проблемой многие страны уже сталкивались, а вот дефицит — проблема новая, проявляющая себя в разных сферах.

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