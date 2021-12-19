Движение трамваев на Авиационной улице восстановлено

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Авиационная улица Карта всех событий

Движение трамваев по маршруту № 6 восстановлено на Авиационной улице. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Авиационной улице, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что маршрут был изменен по техническим причинам.

7 декабря сообщалось, что режим работы маршрутов и остановок в разных частях столицы поменяется с 18 декабря. Вместо коротких рейсов 706к теперь весь день работает 706-й маршрут до 2-го Московского крематория, а вместо автобусов — электробусы.

Также изменится маршрут автобуса 629 между Варшавским шоссе и поселком ЛМС. Вводится новая остановка «Носовихинское шоссе, 27» для автобусов 706 и 760 в сторону станции метро «Новокосино».

Кроме того, для горожан вводится дополнительный короткий рейс автобуса н13 до станции метро «Каширская» к первому поезду. Остановка «Румянцево» в сторону центра переносится на 160 метров назад, на дублер Киевского шоссе.