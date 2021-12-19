Посольство России назвало охотой на российских граждан экстрадицию Клюшина в США

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Экстрадиция российского бизнесмена Владислава Клюшина в США — очередной эпизод «охоты» на русских граждан. Об этом заявил 19 декабря пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов.

По его словам, Швейцария проигнорировала аргументы адвокатов о явной политической подоплеке этого дела и безосновательно отклонила запрос Генеральной прокуратуры РФ.

— Таким образом, вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном «охоты» на российских граждан в третьих странах, — заявил Хохлов.

Пресс-секретарь также отметил, что такая поспешная выдача гражданина России глубоко огорчила посольство. Тем самым, заявил Хохлов, Швейцарией были проигнорированы нота посольства России, переданная 17 декабря Федеральному ведомству юстиции Швейцарии, и поданное 16 декабря обращение защиты самого бизнесмена о необходимости приостановки процедуры экстрадиции на время рассмотрения жалобы адвокатов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), передает РИА Новости.

Как стало известно в воскресенье, 19 декабря, российского бизнесмена Владислава Клюшина экстрадировали в США из Швейцарии. Накануне Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о выдаче его США.

Клюшин был арестован в Швейцарии по запросу американской стороны 21 марта. Россиянина обвиняют в инсайдерской торговле на несколько десятков миллионов долларов.

Летом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Министерство иностранных дел России участвует в ситуации с арестом Владислава Клюшина в Швейцарии по запросу США. По ее словам, российское посольство активно защищает Клюшина.