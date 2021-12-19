Усадьбу Деда Мороза отремонтировали в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Московскую усадьбу Деда Мороза отремонтировали перед новогодними праздниками. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Дед Мороз в этом году тоже получил подарок — к Новому году отремонтировали его московскую усадьбу. Обновили терема, интерьеры, создали новую программу, — написал мэр столицы на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что посетители усадьбы смогут увидеть, как главый зимний волшебник готовит и отправляет подарки. Гости также могут узнать, где живет Снегурочка и как Дед Мороз проводит лето.

Сергей Собянин уточнил, что посетить усадьбу можно в течение всего года.

До этого глава столицы рассказал, как общественный транспорт Москвы украсили к праздникам. По словам мэра, для создания праздничного настроения важно не только украсить площади, улицы парки и катки, но и городской и коммунальный транспорт. Так, например, праздничными новогодними гирляндами украсили 50 электробусов и 20 трамваев «Витязь-Москва», 11 вагонов Московских центральных диаметров, 1460 автобусов, четыре автоматических комплекса «Паркон» Центра организации дорожного движения и около двух тысяч автомобилей такси.