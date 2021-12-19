В результате ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе никто не пострадал

Фото: МЧС / Иркутская область

В результате инцидента на шахте имени Рубана в Кузбассе никто не пострадал. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании («СУЭК-Кузбасс»).

Там отметили, что предварительной причиной инцидента стало самонагревание пласта, в результате чего сработали датчики.

— По протоколу безопасности люди обязаны выйти на поверхность, что сейчас и происходит. Пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью нет, — цитирует сообщение компании РИА Новости.

В региональном МЧС отметили, что по состоянию на 18:30 мск на поверхность вывели 120 рабочих. Работы по эвакуации продолжаются.

По факту произошедшего прокуратура Кузбасса организовала проверку, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. На место происшествия выехали заместитель прокурора Кемеровской области Михаил Филичев, прокурор города Ленинска-Кузнецкого Алексей Мишин и Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов.

До этого сообщалось, что на шахте имени Рубана в Кемеровской области произошло возгорание. Всего на момент инцидента в шахте находилось 128 человек.