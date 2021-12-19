Пожар произошел на шахте имени Рубана в Кузбассе

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На шахте имени Рубана в Кемеровской области произошло возгорание. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Пожар в забое произошел в шахте имени А. Д. Рубана, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что горнорабочих выводят на поверхность. Всего на момент пожара в шахте находилось 128 человек.

Утром 25 ноября взрыв произошел на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная» в Кемеровской области. Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей. По факту инцидента возбудили два уголовных дела.

15 декабря по делу о трагедии задержали собственника холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная» в Кемеровской области, Михаила Федяева, а также генерального директора компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора предприятия Антона Якутова и главного инженера шахты Анатолия Лобанова.

Также 15 декабря был отменен режим чрезвычайной ситуации, который ввели в Кузбассе после выброса метана на шахте «Листвяжная».