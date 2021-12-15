Задержан собственник холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная»

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Собственника холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная» в Кемеровской области, Михаила Федяева задержали правоохранительные органы. Об этом в среду, 15 декабря, сообщил источник ТАСС.

14 декабря сообщалось, что никто из фигурантов дела о трагедии в шахте «Листвяжная» до сих пор не признал вину.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.

2 декабря стало известно, что семьи погибших на шахте дополнительно получат по миллиону рублей от властей Кемеровской области. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. По его словам, семьи пострадавших, получивших тяжелые травмы, получат по 400 тысяч рублей, а пострадавшие с травмами средней степени тяжести получат по 200 тысяч.

Позже руководство приняло решение выплачивать детям погибших горнорабочих ежемесячную выплату в размере 25 тысяч рублей.