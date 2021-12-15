Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Задержан собственник холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная»

Юлия Курганова

Происшествия
Задержан собственник холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная»
Фото: moscow-live

Собственника холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная» в Кемеровской области, Михаила Федяева задержали правоохранительные органы. Об этом в среду, 15 декабря, сообщил источник ТАСС.

14 декабря сообщалось, что никто из фигурантов дела о трагедии в шахте «Листвяжная» до сих пор не признал вину.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.

2 декабря стало известно, что семьи погибших на шахте дополнительно получат по миллиону рублей от властей Кемеровской области. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. По его словам, семьи пострадавших, получивших тяжелые травмы, получат по 400 тысяч рублей, а пострадавшие с травмами средней степени тяжести получат по 200 тысяч.

Позже руководство приняло решение выплачивать детям погибших горнорабочих ежемесячную выплату в размере 25 тысяч рублей.

Читайте также:
Кузбасс шахта Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не спешите осуждать

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Джо Байден в Пекин не едет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хамство, замаскированное под «ха-ха»

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Добрые дела нужно поощрять

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Все мнения
О проекте