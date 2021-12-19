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Все рабочие шахты имени Рубана вышли на поверхность

Анастасия Колоскова

Происшествия
Все рабочие шахты имени Рубана вышли на поверхность
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Все рабочие шахты имени Рубана в Кузбассе, где произошло нагревание угольного пласта, вышли на поверхность. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Все 128 человек вышли на поверхность, пострадавших нет, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

До этого сообщалось, что на шахте имени Рубана в Кемеровской области произошло возгорание. Всего на момент инцидента в шахте находилось 128 человек.

Позже стал известно, что в шахте не было возгорания, а произошло самонагревание угольного пласта, в результате чего сработали датчики. Согласно протоколу безопасности, всех находящихся в шахте людей начали эвакуировать на поверхность.

По факту произошедшего прокуратура Кузбасса организовала проверку. На место происшествия выехали заместитель прокурора Кемеровской области Михаил Филичев, прокурор города Ленинска-Кузнецкого Алексей Мишин и Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов.

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