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Прокуратура опубликовала видео с места убийства двух женщин на юге столицы

Юлия Курганова

Происшествия
Прокуратура опубликовала видео с места убийства двух женщин на юге столицы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

В столичной квартире на Каширском шоссе в воскресенье, 19 декабря, были убиты две женщины. Прокуратура опубликовала видео с места преступления.

По предварительной информации, мужчина расправился с супругой и тещей из-за семейного конфликта. До смерти забив их, он уехал с места преступления на машине.

Видео: Прокуратура Москвы

До этого сообщалось, что тела двух женщин 85 и 49 лет с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на Каширском шоссе. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Следственные органы выясняют все обстоятельства преступления.

Через четыре часа подозреваемого в убийстве задержали сотрудники полиции.

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