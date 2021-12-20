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Взрыв произошел в гараже из-за пожара в Новой Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Взрыв произошел в гараже из-за пожара в Новой Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Филимонковское, посёлок Марьино, Берёзовая улица, 13к2 Карта всех событий

Гаражи загорелись в Новой Москве, в результате в одном из них случился взрыв. Об этом в понедельник, 20 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел в поселке Марьино, на улице Березовая, 13, корпус 2.

— Площадь пожара 80 квадратных метров, — уточнил источник «ВМ».

Ночью 20 декабря склад загорелся на востоке Москвы. Пожар произошел по адресу 9-я Парковая улица, 39, строение 3.

19 декабря женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье. Пожар в ночь с 18 на 19 декабря в частном доме в садовом некоммерческом товариществе «Дружба» городского округа Пушкинский стал причиной смерти женщины и мальчика 2014 года рождения. Кроме того, пострадал еще один ребенок 2015 года рождения. Его госпитализировали.

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