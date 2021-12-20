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«Продалась за копеечку»: Климова разгневала фанатов рекламой кредитов

Юлия Курганова

Общество
«Продалась за копеечку»: Климова разгневала фанатов рекламой кредитов
Фото: instagram.com/klimovagram

Ни для кого не секрет, что многие знаменитости зарабатывают в соцсети Instagram приличные деньги. Реклама может стоит от 100 тысяч до миллиона рублей. Тут все зависит от «величины» звезды.

Любимица миллионов россиян, актриса Екатерина Климова тоже зарабатывает в Сети. Накануне она опубликовала на своей странице пост, рассказав о низкой процентной ставке по кредиту одного из банков. Поклонников это буквально вывело из себя.

«На празднование Нового года уже кредит нужен. Это грустно слышать, очень»; «Эх Катя, Катя, вы тоже продались банкам за копеечку. Отписываюсь от вашей страницы»; «Знаю очень много людей, попортивших себе изрядно психику из-за этих кредитов. С милой улыбочкой — население в рабство»; «Деньги не пахнут. Не позорьтесь»; «Да Катя, не ожидал. Кредиты — это вообще дно, у меня их нет и слава богу. Зачем вам подобная реклама? Я от вас отписываюсь»; «Взяла и испортила все дурацкой рекламой», — написали разгневанные пользователи в Instagram актрисы.

Обычно фолловеры Климовой ей только восхищаются. Она часто делится с ними семейными фото, вызывая массу комплиментов. Так, на этих выходных Климова посетила Большой театр со старшей дочкой и сыновьями. Поклонники восхитились тем, как выглядят многодетная мама и ее наследники.

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