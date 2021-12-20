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Суд установил вину экс-главы госстройнадзора по делу «Зимней вишни»

Евгений Белоусов

Происшествия
Суд установил вину экс-главы госстройнадзора по делу «Зимней вишни»
Фото: Пресс-служба суда

Кемеровский областной суд установил вину экс-главы госстройнадзора Танзили Комковой, которая проходит обвиняемой по третьему делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

По данным следствия, Танзиля Комкова вместе с сыном Эдуардом и директором ООО «ИСК «Ресурс» Никитой Чередниченко получила в 2013–2014 годах семь миллионов рублей от застройщика. Взамен Комкова не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания. После этого Комкова и ее подчиненная Светлана Шенгерей вновь закрыли глаза на правонарушения, которые были снова обнаружены в ходе инспекции при реконструкции ТЦ.

Сама Шенгерей прописала в акте обследования, что здание соответствует всем нормам, после чего Комкова утвердила акт. После этого здание «Зимней вишни» было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

— В особо крупном размере Комкова совершила злоупотребление должностными полномочиями, — передает слова судьи РИА Новости.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхних этажах здания, где были расположены детские зоны и кинозалы. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Торговый центр был демонтирован в августе 2018 года. В рамках расследования уголовного дела были арестованы 15 человек.

Рассматривать дело о пожаре в кемеровском ТЦ начали в суде в мае 2019 года. Его фигурантами стали восемь человек, среди которых генеральный директор «Зимней вишни» Надежда Судденок, генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова и технический директор комбината Георгий Соболев.

12 мая руководство торгового центра частично признало вину в деле о пожаре.

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