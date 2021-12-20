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Почти 30 нежилых помещений на северо-востоке Москвы используют в некоммерческих целях

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Почти 30 нежилых помещений на северо-востоке Москвы используют в некоммерческих целях
Фото: pixabay.com

Почти 30 предприятий общественного назначения обосновались в нежилых помещениях домов, переданных под заселение по программе реновации в Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он добавил, что строительство жилых домов, в том числе и возводимых по программе реновации, с возможностью размещения магазинов на первом этаже — тренд последних лет.

— Сейчас в 20 заселяемых на северо-востоке Москвы новостройках действуют 28 коммерческих предприятий, — рассказал Левкин.

Глава Департамента градостроительной политики Москвы отметил, что сейчас в СВАО на стадии проектирования и возведения находятся 29 жилых домов, 26 новостроек уже сданы и заселяются. Всего в программу реновации в округе включено 499 жилых зданий. В них проживает 86,5 тысячи человек.

17 декабря Сергей Левкин заявил, что заселение жилого дома по программе реновации жилищного фонда в столичном районе Коньково на Севастопольском проспекте начнется в следующем году.

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